Acordo na habitação? Talvez. Lei da greve? Não. Como os dois maiores partidos dão (ou não) seguimento aos desejos do Presidente

O PS deu o sinal, na quarta-feira, ao viabilizar a descida à especialidade de vários projetos do PSD sobre habitação, o Governo reforçou, com o primeiro-ministro a prometer “um debate de fundo”, mas o PSD olha desconfiado para a abertura socialista. Ainda assim, estão dados os primeiros sinais para um eventual “consenso” sobre política de habitação que o Presidente da República entende possível e desejável.

“Vou olhar para isto vendo o consenso que é possível fazer, o debate público que é possível ainda prolongar um pouco mais e o debate no Parlamento. A pior coisa que podia haver era votar leis a correr no Parlamento, numa matéria desta natureza e com esta incidência no futuro. Vou olhar sobretudo para a eficiência do que é proposto”, disse Marcelo, em entrevista à RTP e ao “Público”.