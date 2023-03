Pedro Soares, adversário de Mortágua à liderança do Bloco: “A direção não quer fazer balanço das derrotas, quer discutir pessoas”

Foi deputado do Bloco de Esquerda por duas vezes, em 2009 e durante a primeira fase da ‘geringonça’, mas tornou-se nos últimos anos uma das principais vozes críticas da direção de Catarina Martins, que se prepara para ser substituída por Mariana Mortágua. Pedro Soares, avançou a SIC esta quarta-feira, é o “porta-voz” do movimento de oposição interna, reunido na moção E.

Ao Expresso, o militante bloquista diz que ser porta-voz é diferente de ser candidato a líder ou sequer a coordenador e insiste na acusação de que há “carência democrática” no partido.

Ontem a SIC anunciava-o como rosto principal da candidatura alternativa à liderança do Bloco. Confirma?

O adjetivo “principal” é da sua colega jornalista. O que eu disse é que era porta-voz da moção E neste processo da convenção. É natural que acabe por ser o rosto mais visível, mas foi uma decisão consensual no plenário de subscritores da moção E, no passado sábado e, portanto, assumo essa responsabilidade.

Um porta-voz não é um líder?

É importante vincar uma diferença relativamente à outra moção [a da direção]. A moção tem uma líder, tem uma putativa coordenadora e, portanto, tem um pendor individual muito forte, que é assumido e afirmado. A moção E não tem um candidato a líder, tem um porta-voz para este processo, que implica um pendor muito mais abrangente e coletivo.