Montenegro aconselhado a convidar Passos para n.º1 às europeias

Convidar Pedro Passos Coelho para cabeça de lista às europeias é uma hipótese sugerida a Luís Montenegro por altos responsáveis do partido e que o líder social-democrata não descartou, sabe o Expresso. Em absoluto silêncio sobre o assunto, Montenegro evita ligações especulativas entre um eventual convite ao ex-primeiro-ministro e as suas mais recentes aparições públicas, por não querer dar a ideia de que o quereria afastar da política interna. Mas, ao que o Expresso confirmou, pelo menos desde o verão, o assunto tem sido abordado entre dirigentes sociais-democratas.

As vantagens de ter Passos a liderar a corrida ao Parlamento Europeu (PE) seriam óbvias: sendo ele o político visto como mais capaz para federar a direita e debilitar o Chega e a IL, a que se soma uma postura de musculada demarcação do PS de António Costa com quem sonha ajustar contas desde 2015, dificilmente o PSD arranjará outro nome com igual peso para tentar derrotar os socialistas em 2024. E até há um precedente histórico: Mário Soares foi cabeça de lista ao PE depois de ter sido primeiro-ministro e Presidente da República.