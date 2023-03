Abusos na Igreja: partidos falam em “sinais preocupantes” dos bispos e um conselheiro de Estado sugere manifestações

À esquerda e à direita, os partidos que já se pronunciaram sobre o assunto são unânimes na condenação da decisão da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) de não afastar, para já, os padres suspeitos de abusos sexuais, defendendo a necessidade de a Igreja adotar medidas preventivas antes de qualquer desfecho judicial ou canónico. E há quem critique ainda o facto de não estarem previstas indemnizações para as vítimas – o Livre vai mais longe e pede a criação de um fundo no valor do investimento na Jornada Mundial da Juventude (JMJ), que se realiza este verão em Lisboa.

Nem o PS nem o PSD assumiram ainda posições oficiais sobre o assunto, mas ambos os partidos têm requerimentos para ouvir a Comissão Independente no Parlamento, que vão ser votados na quarta-feira. além da comisão independente querem ouvir outras entidades como a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima. Estes requerimentos, contudo, foram apresentados antes da conferência de imprensa de sexta-feira, em que a CEP apresentou as consequências que pretende tirar do relatório. Tal como o requerimento do Chega para ouvir o presidente da CEP e o Patriarca de Lisboa, que também será votado esta quarta-feira na comissão de Assuntos Constitucionais.