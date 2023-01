Moderar o discurso e olear a máquina, sempre a pensar no poder: à quinta convenção, o Chega entrou na idade adulta

A V Convenção Nacional do Chega foi, em simultâneo, um regresso ao passado, um tempo presente em que se quis mostrar como um partido da “maturidade” e um futuro projetado no Governo de Portugal – e com ministérios. Um regresso ao passado porque, na sequência do chumbo dos estatutos pelo Tribunal Constitucional, voltou aos originais, de 2019. O momento presente teve, de facto, algo de inédito: o tom das intervenções foi genericamente cordato, os críticos internos não compareceram e André Ventura, candidato único à presidência, conseguiu mais de 98% dos votos – só a reeleição não foi uma surpresa. E o vislumbre do futuro fez-se sobretudo com a mira apontada ao PSD, até mais do que ao Governo: o Chega não quer repetir a solução açoriana e, por isso, só aceitará viabilizar um governo de direita se se sentar no Conselho de Ministros, sem “negociatas escondidas nem falsas geringonças”.

