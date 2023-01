Fundador e ex-vice-presidente José Dias expulso do Chega

José Dias, fundador, antigo vice-presidente, ex-candidato autárquico e militante número 14 do Chega, foi expulso do partido. Segundo uma decisão do Conselho de Jurisdição Nacional (CJN), a que o Expresso teve acesso, a “pena máxima prevista nos estatutos” foi aplicada “devido a posts nas redes sociais e em grupos de militantes e simpatizantes do partido”. Em causa estão também entrevistas em que o militante “teceu certos comentários como ‘o partido não pode ser só André Ventura e seus amigos’” e afirmou que “estar na direção ou não estar era exatamente a mesma coisa, até porque o André Ventura é que decide tudo e o que estão lá a fazer [os membros da direção] é figura de corpo presente”.

