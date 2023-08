Partidos querem Governo a fiscalizar gastos da JMJ, PSD ainda "sem posição"

O PSD “ainda não tem uma posição” sobre os gastos do Estado com a Jornada Mundial da Juventude, cujo valor total dos contratos até agora publicados supera os 40 milhões de euros. A informação foi avançada ao Expresso pelo líder parlamentar do maior partido da oposição, Joaquim Miranda Sarmento.

“Em setembro admito que sim, que o tema possa ser debatido no retomar dos trabalhos [do Parlamento], mas até agora não temos nenhuma posição sobre o assunto”, afirma Miranda Sarmento, questionado sobre possíveis diligências junto do Governo, do Tribunal de Contas e sobre a apresentação de propostas legislativas sobre o processo de contratação pública. “Neste momento não temos nada planeado”, reforça, ao contrário de todos os outros partidos que falaram com o Expresso sobre o tema.