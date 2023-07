Inquérito à TAP: Governo deve melhorar a articulação entre tutelas e usar "canais formais" na relação com as empresas públicas

É logo a primeira conclusão dirigida ao Governo no relatório da comissão parlamentar de inquérito (CPI) à TAP: “No exercício da função acionista/tutela de gestão, garantir a melhoria da articulação entre a tutela financeira e setorial, assegurando que a divisão e conexão de responsabilidades é clara e concebida para servir o interesse público.” E duas conclusões à frente, a relatora, a socialista Ana Paula Bernardo, aponta a necessidade de “robustecer os canais de relacionamento institucional entre governo e as empresas do setor público empresarial, garantindo que as responsabilidades são concretizadas nos prazos devidos, pelos canais formais e de forma transparente”.