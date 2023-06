Governo avança com base de dados para a violência doméstica

O Governo vai avançar “em breve” com a criação de uma base de dados nacional para a Violência Doméstica, oito anos depois do próprio Executivo ter aprovado a medida no início do primeiro Governo de António Costa, em maio de 2015.

A garantia foi dada pela secretária de Estado da Administração Interna, Isabel Oneto, durante um debate no Parlamento esta quinta-feira: o Governo concluiu a regulamentação para a criação da base de dados, e “está a concluir a avaliação do impacto dessa plataforma no que diz respeito aos dados pessoais”.

Essa avaliação será submetida a um parecer da Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) no início do próximo mês, garantiu a governante, que apontou o “trabalho complexo” que tem sido criar a base de dados.