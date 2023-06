Metsola na Assembleia: a promessa de uma Europa "melhor", a crise social e migratória, e um recado para o PCP sobre a Ucrânia

Convidada de honra na sessão plenária desta sexta-feira na Assembleia da República, a Presidente do Parlamento Europeu afirmou na sua intervenção inicial que “este é o mais europeu dos Parlamentos e um lugar onde me sinto em casa”. “Portugal é onde a Europa começa”, garantiu, lembrando os históricos desafios geográficos do pais.

Contudo, o momento em que a maltesa Roberta Metsola arrancou mais aplausos aos deputados portugueses haveria de acontecer mais à frente, na sua declaração final, quando respondeu diretamente à posição da deputada do PCP Paula Santos que acabara de criticar a opção europeia de “continuar a fornecer armamento à Ucrânia em vez de [investir em] salários e pensões” sobre a guerra na Ucrânia: “Eu estive no Parlamento Ucraniano em abril do ano passado. Peço-lhe que diga o que disse aqui em frente aos deputados ucranianos que não estão com os seus companheiros há semanas, que não podem enviar os seus filhos para a escola, que estão a embarcar para uma guerra… Isto não é sobre sentar-mo-nos numa mesa a falar, é sobre a Rússia sair do território ucraniano. Nem mais nem menos”, afirmou Metsola, sentada ao lado de Augusto Santos Silva.

A deputada comunista tinha criticado duramente a opção europeia de “continuar a fornecer armamento à Ucrânia em vez de [investir em] salários e pensões.” “É preciso parar de instigar a guerra na Ucrânia.”