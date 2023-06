O mea culpa de Pedro Nuno (e algumas críticas): "Nem tudo correu bem"

“A indemnização a Alexandra Reis é menos de 1% do que tivemos na TAP. Obviamente correu mal, e foi por isso que me demiti e é por isso que estou aqui.” Foi com esta assunção de responsabilidade que Pedro Nuno Santos arrancou a sua intervenção na Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP. Foi um mea culpa, mas a que acrescentou a defesa do seu papel como ministro, a decisão de “salvar” a TAP e a recusa de ter interferido na gestão da companhia aérea (acusando aqui a oposição de nem sempre ter tido essa atitude).