Governo apertado entre Pedro Nuno e João Galamba

O mês de janeiro parece que foi há uma vida para Pedro Nuno Santos e João Galamba. Na tomada de posse do atual ministro das Infraestruturas, a 5 de janeiro, os dois amigos trocaram um forte abraço e palavras de incentivo. Entretanto, o clima arrefeceu com tudo o que se passou na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI). Contudo, é dos dois que depende o futuro próximo do Governo, a ser jogado na próxima semana.

Pedro Nuno Santos foi ouvido esta semana na Comissão de Economia, mas fugiu a todos os temas quentes, que não poderá evitar na CPI de quinta-feira. O ex-ministro regressou cinco meses depois com dois objetivos: começar a reabilitar a sua imagem, mantendo intactas as suas aspirações futuras no PS e no país, e mostrar as diferenças, sobretudo ideológicas, com o primeiro-ministro, afastando-se das políticas de António Costa, mas sem o fazer de modo a pôr em causa a relação já de si difícil entre os dois.