Relatora da comissão de inquérito à TAP trabalhou com Marcelo em Belém. Promete relatório "factual" (mas não promete incluir secretas)

Durante três décadas foi técnica superior da UGT, durante mais de 10 anos foi secretária-geral-adjunta da central sindical: é uma experiência que Ana Paula Bernardo, hoje deputada do Partido Socialista, espera pôr em prática na hora de escrever o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP, iniciativa que tem sido marcada por grande embate político e ideológico.

“Venho do meio sindical, onde a negociação e a conciliação são valores e instrumentos muito do dia a dia, e [no PS] entenderam que eram áreas ou competências que poderiam ser interessantes no âmbito desta comissão, nomea­damente na preparação do relatório. Tenho também alguma experiência ao nível do Conselho Económico e Social, onde alguns trabalhos passam precisamente pela elaboração de relatórios, de pareceres”, diz a deputada ao Expresso.