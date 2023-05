TAP arrisca-se a ser discutida em quatro comissões parlamentares (e Pedro Nuno vai lá duas vezes em 15 dias)

A TAP deverá ser tema de discussão em quatro comissões parlamentares distintas. Enquanto decorre a comissão parlamentar de inquérito, com a tutela política da gestão da companhia aérea como centro, têm continuando as audições da comissão de economia que discutem a privatização da TAP em 2015. A comissão de assuntos constitucionais já ouviu as secretas, por conta do computador do ex-adjunto de João Galamba, e há pedidos para mais audições. E ainda há propostas para uma comissão de inquérito à atuação das secretas, que, se o PS chumbar, ficam dependentes de o PSD querer avançar com uma iniciativa potestativa, nesse caso sem hipótese de veto socialista.