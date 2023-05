Ricardo Costa sobre audição de Galamba: "amadorismo de comunicação no meio de uma crise política brutal"

Ricardo Costa analisa a comissão de inquérito à TAP de João Galamba enquanto esta ainda decorre e refere que existe uma "aparentemente impreparação" que é "surpreendente".

Apesar de ainda estar no princípio e ser difícil analisar, Ricardo Costa realça que existe uma impreparação sobre coisas que o próprio disse, pequenas contradições.

"Na segunda pergunta do deputado do BE, ele cita frases de Galamba e João Galamba demora largos minutos a perceber que Pedro Filipe Soares está a citar frases que o próprio disse o que mostra que ele nem sequer foi rever a sua conferência de imprensa", explica.

Para Ricardo Costa esta atitude é "muito estranha", tendo em conta que o ministro estava a ser "incriminado" com as suas próprias frases.

Para o jornalista da SIC, "espanta" que não exista uma gestão de crise, nem alguém que "feche João Galamba numa sala e o prepare".

“Como é que é possível estarmos em sucessivos episódios de amadorismo de comunicação no meio de uma crise politica brutal?”, interroga-se.

Face ao conhecimento público de uma reunião preparatória entre o grupo parlamentar do PS, membros de gabinetes do Governo e a ex-presidente executiva da TAP, Christine Ourmières-Widener, na véspera da audição na comissão de Economia, em janeiro, e consequente polémica sobre as notas daquela reunião, a audição de João Galamba foi antecipada.

Na quarta-feira foi ouvido Frederico Pinheiro que esteve envolvido no caso de 26 de abril, tendo sido acusado de violência física no Ministério das Infraestruturas e furto de um computador portátil, já depois de ter sido exonerado.

A polémica aumentou quando foi noticiada a intervenção do Serviço de Informações de Segurança (SIS) na recuperação desse computador.

Os testemunhos são contraditórios.