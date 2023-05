Atuação do SIS no caso Galamba: decisões foram tomadas em duas horas e registadas por escrito

Estas decisões tomadas pelos responsáveis dos serviços de informações naquela noite estão registadas por escrito, segundo o Expresso apurou. Apesar da rapidez do processo, as ordens e ativação de protocolos não terão sido apenas verbais, e numa segunda fase, a seguir à operação, foi produzido um relatório, como é habitual nestas circunstâncias.

Segundo o Conselho de Fiscalização do SIRP (CFSIRP), que foi ouvido à porta fechada, no Parlamento, esta terça-feira, os “dados disponíveis” no início da intervenção do SIS “não permitiam concluir” pela “existência de indícios da prática de qualquer crime”, justificou ao “Público” Mário Belo Morgado, um dos membros do CFSIRP. Até ao fecho desta edição, Constança Urbano de Sousa, presidente do Conselho de Fiscalização, não tinha prestado quaisquer declarações públicas, além de remeter para um comunicado do conselho, da semana anterior.

“Quem esteve mal neste processo foi o Governo”, diz ao Expresso uma fonte ligada às informações, que pede anonimato. “Custa-me entender que o gabinete do ministro recorra ao SIS, o que demonstra um amadorismo e uma imaturidade muito grandes”, acrescenta. Segundo várias fontes contactadas pelo Expresso, o recurso à Polícia Judiciária em vez dos serviços secretos, não ia suscitar dúvidas de legalidade nem expor em público ou fragilizar politicamente um organismo com a sensibilidade das informações.

Os dois responsáveis pelos serviços, a secretária-geral do SIRP, Graça Mira Gomes, e o diretor do SIS, Neiva da Cruz, foram ouvidos à porta fechada no Parlamento já depois de fechada esta edição do Expresso.