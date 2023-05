Nova tensão no PS sobre comissão de inquérito da TAP: demissão de Seguro Sanches obrigará a escolher novo presidente

JOSÉ CARIA

Não há demissões só no Governo; também há no Parlamento. Santos Silva ainda não recebeu a demissão formal do presidente da Comissão de Inquérito à TAP, mas líder parlamentar do PS diz que “respeitará” a decisão individual de Seguro Sanches. Depois de mudar coordenador, PS poderá ter de escolher um novo presidente para a comissão que tem incendiado o Governo

Há 35 minutos