Sousa Pinto arrasa Governo e PS sobre Lula: “Esforços e manigâncias comprometedores da credibilidade da nossa política externa"

A diplomacia portuguesa tem de romper com uma “longa tradição de bajulação de Brasília” e assumir “com verdade e rigor” do que separa Portugal e o Brasil, nomeadamente no que diz respeito às posições sobre a guerra na Ucrânia. Caso contrário, Portugal ficará limitado a um papel que não serve aos portugueses: o de ser “papagaio” do Brasil. As palavras duras contra a posição do PS e do Governo a tentar enquadrar as afirmações do Presidente brasileiro são de Sérgio Sousa Pinto, o deputado socialista que preside à comissão parlamentar de Negócios Estrangeiros.

Em causa estão as posições do PS e do Governo que tentou enquadrar as polémicas declarações de Lula da Silva - que, nas suas visitas à China e aos Emiratos Árabes, criticou os EUA e União Europeia, responsabilizando-os pela continuação da guerra - num quadro de procura da paz.