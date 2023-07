"Ninguém ganha com a política espetáculo". Adão e Silva pede "humildade" e "ponderação" a comentadores

Alguns deputados do PS, incluindo o presidente da comissão de inquérito à TAP, não gostaram do que ouviram, mas Pedro Adão e Silva não mudou uma vírgula. Até acrescentou. Em entrevista à RTP esta quarta-feira à noite, o ministro da Cultura criticou a “subordinação da lógica política à lógica mediática” que diz ter ficado visível nas inquirições da CPI da TAP, associando essa forma de fazer “política espetáculo” ao modus operandi do populismo que tem proliferado em Portugal e “um pouco por todas as democracias ocidentais”.

No entender do ministro da Cultura, que tem assento no núcleo duro de coordenação política do Governo, tem-se assistido nos últimos tempos - com a CPI da TAP a ser o pináculo dessa tendência - a uma “política de indignação permanente, com sensacionalismo, que é acompanhada de loops noticiosos de 24 horas” que não beneficiam ninguém.

“O que se passa no Parlamento parece estar a decorrer para ser visto nas televisões e ser comentado num ciclo de 24 horas, e isso leva a uma tendência de judicialização do Parlamento que não vejo que seja benéfica”, disse no programa Grande Entrevista, acrescentando que “ninguém ganha com a política espetáculo”.

Questionado sobre episódios concretos da CPI da TAP que se tenham enquadrado naquilo que começou por descrever, em entrevista à TSF e JN, como “procuradores de cinema americano de série B”, Adão e Silva não quis detalhar a quem se referia, mas deixou claro que não era nem aos deputados da maioria socialista nem aos comunistas - esses, “ao contrário dos restantes, usaram a comissão de inquérito para colocar questões sobre a TAP, sobre a governação da TAP e sobre a estratégia para a TAP”.

“Toda a gente percebeu do que eu estava a falar”, disse, afirmando ainda que “muitos portugueses estavam à espera que alguém dissesse o que pensam”. A título de exemplo, Pedro Adão e Silva questionou o tempo das inquirições, que em alguns casos se prolongaram noite fora, e algumas perguntas feitas pelos deputados da oposição durante os depoimentos de João Galamba e Frederico Pinheiro. “Está a trocar SMS com quem?” foi uma das perguntas destacadas por Pedro Adão e Silva como exemplo daquilo que extravasa o propósito da comissão de inquérito, bem como a apreensão do telemóvel do ex-adjunto de João Galamba feita em plena comissão parlamentar. “Isto não se vê nos tribunais, não faz sentido” ver-se no Parlamento, disse.