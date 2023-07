Os seis casos em que a Justiça entrou pelo Governo adentro

“Deixemos a justiça funcionar”, respondeu António Costa no sábado, depois de conhecida a exoneração do secretário de Estado da Defesa, Marco Capitão Ferreira, arguido no caso Tempestade Perfeita, suspeito de corrupção e participação económica em negócio. O primeiro-ministro não se desviou um milímetro daquele que tem sido o seu escudo sempre que um caso que implique investigações do Ministério público bate à porta de governantes. Desde 2017, vários foram os casos em que tal aconteceu, de governantes saírem do executivo por estarem a braços com casos judiciais, mas nem todos implicaram ações enquanto governantes.