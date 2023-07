Episódio no Ministério "obriga-me a estar mais focado", diz João Galamba

O ministro das Infraestruturas diz que está “mais motivado” para fazer o seu trabalho depois do episódio no Ministério das Infraestruturas, que o levou a pedir a demissão, rejeitada pelo primeiro-ministro, e que provocou uma crise entre António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa. Na primeira entrevista depois de ter sido inquirido na comissão parlamentar de inquérito à gestão da TAP, João Galamba disse que obviamente não ficou “feliz e radiante” com o que aconteceu.