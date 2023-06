Governo aprova amnistia para jovens por ocasião da visita do Papa

O Governo aprovou esta segunda-feira uma proposta de lei de de perdão de penas e de redução de penas para jovens. A proposta, que ainda tem de ir ao Parlamento e ser promulgada pelo Presidente, foi aprovada em Conselho de Ministros eletrónico e é justificada pela visita do Papa a Lisboa por ocasião da Jornada Mundial da Juventude.

“As medidas de clemência propostas, focadas nos jovens, têm lugar no quadro da realização em Portugal da Jornada Mundial da Juventude, que contará com a presença de Sua Santidade o Papa Francisco, cujo testemunho de vida e de pontificado está fortemente marcado pela exortação da reinserção social das pessoas em conflito com a lei penal”, justifica o Governo no comunicado do Conselho de Ministros.