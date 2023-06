Não foi “provocação” a Marcelo: João Galamba tinha sido convidado há meses para o Dia de Portugal pela Comunidade Intermunicipal do Douro

O ministro das Infraestruturas, João Galamba, esteve na tribuna das celebrações oficiais do Dia de Portugal a convite da Comunidade Intermunicipal do Douro (CIMDouro), um conjunto de 19 municípios de que faz parte a Câmara do Peso da Régua, concelho onde decorreram as cerimónias deste ano. A presença do ministro que o Presidente da República gostava de ter visto sair do Governo foi considerada uma “provocação” por parte de partidos como a Iniciativa Liberal e o CDS, mas Galamba esteve presente em resposta a um convite já com meses.