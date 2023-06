Gestão do 5G causa receios no Governo sobre relação com China

A decisão de excluir a gigante chinesa Huawei da rede 5G está a ser defendida pelo Governo como uma questão de “segurança”, decidida a nível técnico e a reboque das orientações europeias. O Governo remete-se ao silêncio sobre o posicionamento político em relação à China, gerindo com cautelas o impacto que a decisão pode ter. Portugal está no pelotão da frente dos países que chumbaram a tecnológica chinesa e, por isso, no Governo há preocupação sobre os seus efeitos. “Isto pode mudar radicalmente a nossa relação com os chineses”, diz um governante.

O Executivo de Costa quer manter tudo a nível técnico. Mesmo quando o Expresso envia questões de natureza política, quem responde é Mário Campolargo, secretário de Estado da Modernização Administrativa, que argumenta que a decisão foi tomada tendo em conta questões “relativas à segurança das redes públicas de comunicações eletrónicas e com as características específicas da tecnologia 5G”. A que acrescenta: “Sendo alheias a quaisquer considerações de natureza diversa.”