Caso TAP: socialistas esperam remodelação, conselheiros dividem-se sobre dissolução. E quais são as condições de Marcelo?

Ao terceiro dia, o Presidente Marcelo continua sem falar do mais recente caso relacionado com a TAP e a comissão de inquérito parlamentar (CPI): a exoneração de Frederico Pinheiro, um adjunto do ministro das Infraestruturas, as contradições e acusações entre o exonerado e João Galamba sobre omissões e mentiras, num novelo de versões, que inclui o recurso aos Serviços de Informação e Segurança (SIS) para a recuperação do computador do adjunto.

“Atribuo uma certa dramaticidade ao silencio do Presidente. Quando um Presidente que vive da palavra está em silêncio, isso quer dizer alguma coisa”, disse António Lobo Xavier este domingo à noite, no programa Princípio da Incerteza, na CNN. O comentador, que é conselheiro de Estado e, portanto, pode vir a ser ouvido formalmente neste caso, disse que percebe “a dramaticidade” que Marcelo imprime ao momento com o seu silêncio.