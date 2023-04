Fernando Medina diz que Laura Cravo, mulher de João Galamba, "não foi nomeada pelo Governo", nem o convite partiu de si

Chamado à Comissão de Orçamento e Finanças da Assembleia da República pelo Chega, o ministro das Finanças foi questionado logo no início sobre a audição do administrador financeiro (CFO) da TAP, Gonçalo Pires, e sobre a integração de Laura Cravo (mulher do ministro João Galamba), que coordena o Departamento de Serviços Financeiros no Ministério das Finanças, liderado por Fernando Medina, sem que essa nomeação tenha sido publicada em Diário da República.

Fernando Medina não se escusou a responder às duas questões.

Sobre o administrador executivo da TAP, Gonçalo Pires, e as suas declarações na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) à TAP, o ministro foi de poucas palavras. “Temos respeito pela CPI e esta fará o seu trabalho. Não é o tempo do Governo tirar conclusões”, referiu.

Sobre a polémica da nomeação de Laura Cravo, noticiada na segunda-feira pela CNN Portugal, Medina recordou o 25 de Abril para deixar um recado ao Chega: com o 25 de Abril “as mulheres viram assumidos os direitos de igualdade”.

Isto porque o deputado do Chega questionou a nomeação da mulher de João Galamba, sem a nomear.

Medina esclarece que a pessoa em causa é Laura Cravo. “A dra. Laura Cravo não foi nomeada pelo Governo, nem pré-nomeada pelo Governo. É quadro de uma instituição da Administração Pública e está ao abrigo do regime da mobilidade. É quadro da CMVM e não vai ser nomeada para a direção do departamento dos serviços financeiros do Ministério das Finanças”, disse Fernando Medina, notando que o cargo será preenchido por concurso público.

“Não tive nenhuma interferência na nomeação de Laura Cravo. O desempenho de funções teve início no dia 1 de novembro [de 2020]. Eu não era membro do Governo", sustentou. Medina só iniciou funções a 30 de março [de 2022]. “É a primeira vez que um membro do Governo é acusado de uma nomeação que não fez”.