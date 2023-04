Caso TAP alastra a novos ministros: Galamba e Ana Catarina passam culpas

António Costa deu o mote: “Apure-se a verdade, doa a quem doer.” A Comissão de Inquérito à gestão da TAP e à indemnização de Alexandra Reis só agora começou e já está a fazer mossa junto de vários membros do Governo (atuais e antigos); incluindo quem até aqui não estava sequer implicado na polémica, como é o caso de João Galamba, que substituiu Pedro Nuno Santos no Ministério das Infraestruturas e que herdou, por isso, a batata quente.

Numa audição onde se mostrou apostada em atirar para todos os lados, a ainda presidente executiva da TAP, Christine Ourmières-Widener, acabou por admitir ao deputado liberal Bernardo Blanco que, em janeiro, esteve numa reunião com elementos “juniores” do Governo e deputados do PS antes de ser ouvida pela primeira vez no Parlamento sobre o caso Alexandra Reis. Uma reunião que a oposição em peso se apressou a acusar de ter-se tratado de uma combinação de perguntas para proteger o Governo, com Luís Montenegro a criticar a confusão sistemática entre “Estado e PS”. A reunião aconteceu, de facto, no dia 17 de janeiro, já depois de Pedro Nuno Santos se ter demitido, mas ainda antes de ter admitido que afinal sabia mesmo dos €500 mil de indemnização, e está a pôr o Ministério das Infraestruturas de João Galamba na berlinda. É que, segundo Christine Ourmières-Widener, a reunião terá sido “recomendada pelo Ministério das Infraestruturas”, apesar de o convite para o Teams (plataforma de videoconferência da Microsoft) ter sido enviado por Ana Filipa Ferreira, adjunta do gabinete da ministra-adjunta e dos Assuntos Parlamentares.