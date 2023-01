Questionário pode acender "sinal vermelho", mas não basta para travar nomeações. Para que serve o novo mecanismo de escolha de governantes?

Chama-se “questionário de verificação prévia à propositura de membros do Governo ao Presidente da República” e pretende dar resposta a problemas como os que o Governo tem tido nos últimos meses, com 13 demissões no curto espaço de nove meses de governação. O novo mecanismo foi apresentado pela ministra da Presidência esta quinta-feira, depois de ter sido discutido numa longa reunião de Conselho de Ministros, e depois de António Costa ter admitido na Assembleia da República que Marcelo se tinha oposto a uma versão inicial da proposta. Mas para que serve de facto?

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler