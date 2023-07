Portugal vai à NATO com objetivo de sair do último lugar no investimento em equipamento militar

Portugal aparece no último lugar entre os países da NATO quanto ao peso do investimento em equipamento militar no orçamento total da Defesa. A meta exigida pelos aliados é de 20% de gastos em armamento, mas, segundo o relatório de 2022 da Aliança Atlântica, o Ministério da Defesa Nacional (MDN) gastou apenas 17,9%. A ministra da Defesa, Helena Carreiras, no entanto - que já se encontra em Vílnius, para a Cimeira da NATO desta terça e quarta-feira na capital da Lituânia -, aposta em sair dessa posição. “Este ano iremos atingir pela primeira vez a meta dos 20% em investimento”, garante a ministra em respostas ao Expresso, o que “contraria a premissa – errada – de que Portugal é o último classificado em termos de investimento sobre os gastos totais de defesa”, diz. E sublinha que, “ao longo dos últimos oito anos, Portugal, duplicou o investimento em capacidades”.