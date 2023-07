Seguro Sanches, ex-secretário de Estado da Defesa, depõe na Tempestade Perfeita na próxima semana

O homem que contribuiu para desencadear o processo Tempestade Perfeita no Ministério da Defesa Nacional (MDN) vai ser ouvido para a semana pela Polícia Judiciária. O deputado socialista Jorge Seguro Sanches, que foi secretário de Estado da Defesa na anterior legislatura, vai prestar depoimento presencial no âmbito do processo que está a investigar uma alegada rede de corrupção no MDN, e que esta sexta-feira levou à exoneração de Marco Capitão Ferreira - o seu sucessor no cargo -, constituído arguido por suspeitas de corrupção e participação económica em negócio.