Ramalho Eanes "desgostoso" com o caso dos marinheiros que recusaram embarcar

O general Ramalho Eanes afirmou esta segunda-feira que o caso dos 13 militares que se recusaram a embarcar no navio Mondego, deixou-o "desgostoso" enquanto militar e cidadão, recusando tecer mais comentários. "Obviamente que tenho uma opinião e devo dizer que tudo isto me desgostou profundamente, enquanto militar e enquanto cidadão. Mas, não vou substituir-me a quem, no Estado, tem a responsabilidade de comentar esta questão e, inclusivamente, esclarecer os portugueses sobre aquilo que se passa", afirmou o ex-Presidente da República em Castelo Branco.

O NRP (Navio da República Portuguesa) Mondego não cumpriu na noite do passado dia 11 uma missão de acompanhamento de um navio russo a norte da ilha do Porto Santo, na Madeira, porque 13 dos militares da guarnição (quatro sargentos e nove praças) se recusaram embarcar por razões de segurança.

O chefe do Estado-Maior da Armada, almirante Gouveia e Melo, em declarações, na quinta-feira, no Porto do Funchal, criticou os militares do navio Mondego que desobedeceram às ordens, considerando que o caso é de "uma gravidade muito grande" e que a "Marinha não pode esquecer, ignorar ou perdoar atos de indisciplina".

O antigo Presidente da República falava aos jornalistas, no final de uma cerimónia de homenagem que a Câmara de Castelo Branco lhe prestou, hoje, no âmbito das comemorações do 252º aniversário da cidade, com a atribuição do seu nome a uma avenida da cidade.

"Eu disse que quando recusei a promoção a marechal foi porque entendia que não devia ser um elemento de perturbação das Forças Armadas. Não vou, naturalmente, ultrapassar isso, para não dizer nada sobre aquela questão. Entendo que a instituição militar, a ministra da Defesa e o Presidente da República deverão saber resolver [o problema] de uma forma capaz", salientou.