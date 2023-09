Como um cravo vermelho selou a "estabilidade institucional" da conturbada coabitação

NUNO VEIGA

“Somos um exemplo duplo de estabilidade política e institucional”, disse Marcelo ao lado de António Costa no âmbito das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, em Alcáçovas. Os “altos e os baixos” são típicos da democracia, e não se pode ter democracia “com tiques de ditadura”. Costa seguiu o “folclore” dos sorrisos, dos cravos, do cante alentejano e do chocalho oferecido como presente. Mas preferiu o silêncio