Mariana Mortágua: “É preciso uma lei que obrigue os bancos a reduzir juros”

Mariana Mortágua promete um BE com a maior influência que “alguma vez” teve e estabelece os objetivos para as próximas eleições. Com a habitação no centro do discurso, a líder bloquista, que tem este fim de semana a sua primeira rentrée como coordenadora, deixa críticas ao ‘rolo compressor’ da maioria absoluta, à política monetária do Banco de Portugal (BdP) e à reforma fiscal do PSD.

Como viu a análise de Mário Centeno (ver pág. 4) à economia portuguesa?

Vi sem surpresa, mas com total desacordo e até preocupação. É objetivamente falso que não exista folga orçamental em 2022. Essa folga tem um número e é 3 mil e 500 milhões de euros, é a diferença entre o défice que Governo tinha inscrito no Orçamento do Estado (OE) e como o ano acabou em termos de contas públicas. Isto acontece porque houve uma receita fiscal superior ao previsto, por causa da inflação.