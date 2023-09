50 anos da Revolução entram na "nova fase": Marcelo, saltos de paraquedistas e um parque infantil celebram início do movimento dos capitães

A 9 de setembro de 1973, mais de 100 homens conseguem reunir-se de forma clandestina no Monte do Sobral, em Alcáçovas. Foi a primeira reunião plenária de um movimento que tinha origem num decreto de julho e que de movimento de descontentamento pela situação de uma classe militar se transformou numa força revolucionária que havia de mudar o país.

Este sábado, são assinalados em Alcáçovas os 50 anos do encontro que hoje é visto como o nascimento do movimento dos capitães de abril, depois Movimento das Forças Armadas (MFA). O momento marca também a entrada de “uma nova fase” das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, como diz a sua coordenadora.