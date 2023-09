Jerónimo de Sousa acusa PSD, Chega e IL de “mutilarem” a Constituição

Depois de participar na Festa do Avante como secretário-geral do PCP durante quase 18 anos, Jerónimo de Sousa voltou à Quinta da Atalaia como militante para falar da Constituição, no passado sábado, dia 2. Com a plateia bem recheada, uma das figuras mais importantes para os comunistas acusou o PSD, a Iniciativa Liberal e o Chega de colaborarem num “ataque ao regime democrático” e darem “cobertura à política de direita mutilando e subvertendo a Constituição” com as suas propostas de revisão constitucional – que irá voltar a ser discutida no parlamento nos próximos meses e depois seguirá para votações. “O PSD, a IL e o Chega, nos textos que apresentaram, todos em conjunto ou um à vez, fixam como alvo o ataque aos valores de abril, às liberdades democráticas e aos direitos conquistados com a revolução que estão consagrados na Constituição da República", atirou.