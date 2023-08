Governo dos Açores quer pagar 40% do salário aos jornalistas regionais que ganhem até 1500€

O Governo regional dos Açores quer pagar 40% dos salários dos jornalistas que trabalhem na região e ganhem até €1500 euros líquidos por mês com um contrato sem termo. Este apoio financeiro está inserido no Programa de Apoio aos Media dos Açores (Media Mais), que o Executivo liderado pelo PSD pretende aprovar no âmbito do próximo Orçamento Regional para entrar em vigor já no próximo ano. O próximo orçamento regional, contudo, pode ser um momento definidor do futuro do próprio executivo açoriano.

Em março, o deputado regional eleito pela Iniciativa Liberal (IL) anunciou que deixava de estar em vigor o acordo entre o seu partido e o PSD-Açores. O Governo regional resulta de uma coligação PSD-CDS com apoio parlamentar da IL e do Chega, que elegeu dois deputados, um dos quais saiu, entretanto do partido. O equilíbrio de forças atualmente existente não permite ter certezas sobre o que aconteceria a uma moção de censura, pelo que nenhum partido a apresentou. A IL prometeu ir avaliando as medidas do Governo uma a uma e, por enquanto, não se quer pronunciar sobre esta proposta de alteração dos apoios à comunicação social. O orçamento regional, de que esta medida poderá vir a fazer parte, será, por isso, um momento decisivo para a continuação ou não do executivo liderado por Bolieiro, que ainda tem mais um ano de mandato.