Chega “violentamente em desacordo” com o Tribunal Constitucional: Ventura carrega nas críticas e confirma nova convenção

André Ventura assume que o Chega está “violentamente em desacordo” com o Tribunal Constitucional (TC), mas confirma que será convocada uma nova Convenção Nacional, após os juízes do Palácio Ratton terem confirmado a anulação da última reunião magna, que decorreu em janeiro, em Santarém. Em causa está a falta de legitimidade dos órgãos nacionais do partido, incluindo a direção de André Ventura.

“Nunca um partido político foi tão perseguido em tribunal desde o 25 de Abril e não podemos acreditar que juízes nomeados pelo PS e pelo PSD promovam uma asfixia permanente e uma ilegalização encapotada do seu oponente. Nós criticamos, temos direito a isso, mas temos que respeitar a decisão do TC”, afirmou o líder do Chega, em declarações aos jornalistas, em conferência e imprensa, na sede do partido em Lisboa.

Ventura lamentou a decisão do TC de anular V Convenção do Chega, que decorreu entre 27 e 29 de janeiro, em Santarém, defendendo que o tribunal “devia ser um órgão regulador” e “não um órgão partidário”.

“Por muita crítica, frustração e contestação são os órgãos de soberania do nosso país, respeito-os. Por isso, mesmo, reuni ontem de urgência a direção nacional do partido que, por unanimidade, decidiu iniciar os procedimentos necessários para a realização do VI Congresso do Chega. Em cinco anos será o sexto Congresso, será caso único, não conheço igual ou paralelo em toda a Europa”, acrescentou.