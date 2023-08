Paulo Raimundo prepara estreia na Festa do Avante com “confiança” e “à vontade”

Para cumprir a tradição comunista, o secretário-geral do partido visitou o recinto da Festa do Avante, na Amora. Desde a entrada do recinto ao espaço para as crianças, passando pelo palco principal, Paulo Raimundo palmilhou toda a área da Quinta da Atalaia numa semana marcada pelas altas temperaturas. Pelo meio, foi parando para cumprimentar e agradecer o trabalho aos militantes que terminavam as montagens. “Bom trabalho”, desejou a uma das jovens que ajudava a finalizar as bancas na Cidade da Juventude. “Estamos na reta final de preparação para estes três dias mágicos. Aos milhares que estão a decidir se querem vir à festa, deixo aqui um apelo para virem, para se deixarem deslumbrar por este ambiente, pela alegria, pelo melhor que o nosso povo tem”, disse Paulo Raimundo na chegada a um dos vários pontos de sombra.

Depois de 18 anos de liderança de Jerónimo de Sousa, esta edição do festival ficará marcada pelo primeiro discurso do seu sucessor no palco da Quinta da Atalaia. Paulo Raimundo prometeu que irá enfrentar os olhos atentos dos militantes com “grande confiança, determinação e à vontade”. “Tenho uma relação muito próxima com a festa, já participei, já ajudei a construir, é uma coisa muito importante para mim”, disse aos jornalistas. Com pouco mais de nove meses no cargo, o peso do legado de Jerónimo de Sousa é minimizado pelo novo líder comunista. “Procurarei dar o meu contributo para o sucesso da festa, para afirmar o PCP e para dar confiança aos trabalhadores e ao povo, na minha forma própria”.