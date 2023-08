Nove dias sem parar: o trabalho intenso de Marcelo durante as "férias" em Monte Gordo

Mudou-se para Monte Gordo no último dia 9 de agosto, mas nem por isso o Presidente da República está de “férias”. Com vários diplomas do Governo e da Assembleia da República a chegarem-lhe às mãos no início do mês, e os prazos - de envio para o Tribunal Constitucional, veto ou promulgação - a começarem a contar, Marcelo Rebelo de Sousa tem falado todos os dias à comunicação social e tem tido uma intensa atividade legislativa a partir do areal algarvio.

Os diplomas mais sensíveis são o pacote legislativo da Habitação e o decreto sobre a progressão de carreira dos professores, sobre os quais o PR admitiu, esta sexta-feira aos microfones da CNN, divulgar a decisão na segunda-feira - altura em que viaja para a Polónia, Ucrânia e, depois, São Tomé e Príncipe, onde vai decorrer uma cimeira da CPLP. Sobre a Habitação, o prazo de oito dias para enviar os diplomas para os juízes do TC terminou esta quinta-feira, com Marcelo a deixar claro que a decisão que tinha em mãos era política - e, portanto, apesar de não ter dúvidas de constitucionalidade, um veto político mantém-se como opção em cima da mesa.