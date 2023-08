Centeno junta mais de 100 pessoas à mesa

Assinalar três anos desde que deixou o Governo e assumiu funções de governador do Banco de Portugal — foi mais ou menos com esse pretexto que o ex-ministro das Finanças reuniu há pouco mais de um mês cerca de “130 pessoas” num jantar animado no restaurante A Gina, no Parque Mayer, em Lisboa. Habitual espaço de encontros políticos e partidários, quem lá esteve tira peso político ao encontro de antigos colegas, mas as “ambições políticas” de Centeno existem e têm-se feito notar.

A ideia de realizar um jantar com os antigos membros do ministério já era antiga, mas, por causa da pandemia da covid-19, a saída acabou por resumir-se a um encontro restrito. Contudo, nem a distância temporal — passaram-se três anos — demoveu Mário Centeno de convocar um reencontro das tropas. “Foi um encontro de equipas que trabalharam bem e que gostam sempre de se rever”, confirma ao Expresso o ex-ministro das Finanças, sublinhando que este tipo de encontro é um hábito antigo.