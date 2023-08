Rui Rocha apresenta “10 compromissos para o futuro” para ultrapassar “armadilha” socialista do Portugal “cansado”

A Iniciativa Liberal (IL) quer iniciar o novo ano político com “10 compromissos para o futuro” dos próximos 10 anos do país. Em Armação de Pera, no Algarve, os liberais deram o pontapé de saída com propostas em áreas como a educação, a saúde, a habitação, a água ou o reforço do Estado de Direito. No balanço dos seis meses como líder dos liberais, Rui Rocha definiu duas “missões”: a primeira é “defender” os “portugueses com ambição” que “não desistem do país” e a segunda é evitar a “armadilha” do Portugal “cansado” e “zangado” que resulta dos “oito anos de governação de António Costa”. “Há futuro e pode ser construído por nós”, disse em frente às bandeiras liberais hasteadas pelos militantes.

Entre os 10 “compromissos” apresentados, alguns deles incluíram já novas propostas que vão fazer parte da luta da IL na segunda sessão legislativa, que se inicia em setembro. É o caso do “reforço do Estado de Direito” que apesar de ser “muitas coisas”, passa também pelo sistema eleitoral. “Vamos propor uma alteração de sistema eleitoral para que os 600 mil votos dos portugueses não voltem a ficar sem representação”, anunciou Rui Rocha.