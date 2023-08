Madeira: Incompatibilidade com direção obriga PAN a mudar de candidato

A menos de um mês do anúncio oficial do cabeça de lista do PAN às eleições Regionais da Madeira e a pouco mais de um mês do ato eleitoral, o partido muda de candidato. Mónica Freitas é a nova cabeça de lista do PAN às eleições regionais, substituindo Joaquim Sousa, que sai por alegada “incompatibilidade” entre a direção regional do partido.

A candidata, assistente social e com experiência de trabalho em causas sociais, ambientais e de bem-estar animal, representa “integralmente os valores de proteção ao ambiente, defesa dos direitos humanos e dos animais e promoção do desenvolvimento sustentável que consideramos essenciais para um futuro mais justo e equilibrado para a região”, pode ler-se num comunicado divulgado esta sexta pelo PAN.

Já Marco Gonçalves, advogado com histórico de dedicação à Região da Madeira, será o mandatário da campanha. "Acreditamos firmemente que a coerência entre os ideários do PAN e das causas que defende e as ações dos candidatos é essencial para representar os anseios dos madeirenses de forma responsável”, acrescenta.

Em causa esteve uma alegada “incompatibilidade” entre Joaquim Sousa e a direção regional do partido, o que exigiu a intervenção da Comissão Política Nacional (CPN) do PAN, a pedido da Comissão Política Regional (CPR). Após uma “análise cuidadosa e construtiva”, a direção nacional do partido decidiu assim pela avocação do processo e a escolha de um novo cabeça de lista.

Mas o mal-estar entre Joaquim Sousa e os órgãos do PAN não é recente. Em fevereiro do ano passado, o então porta-voz do PAN Madeira demitiu-se da CPN (direção) na sequência da decisão de não convocar um Congresso Extraordinário “para retificar os estatutos que consagraram a autonomia das comissões políticas da Madeira e dos Açores, que tinha sido aprovada no Congresso de Tomar em junho de 2021 e que, por outros motivos, foram chumbados pelo Tribunal Constitucional (TC)”. “A autonomia não é questionável”, sustentou.

Foi no passado dia 17 de julho que Joaquim Sousa, ex-membro da Comissão Política Nacional (CPN), foi anunciado como o candidato do PAN nas eleições regionais, prometendo recuperar a “onda verde” na região. "Estamos confiantes de que vamos ser capazes de resgatar e recuperar a confiança dos eleitores naquela que é a representação do PAN”, declarou na altura Inês de Sousa Real, recordando que o partido elegeu um deputado regional em 2011.

Agora, a porta-voz do PAN apela à “compreensão de todos os que defendem as causas das Pessoas, dos Animais e da Natureza”, saindo em defesa de uma nova candidatura “coesa” e “comprometida” em solucionar os desafios que a Madeira enfrenta.