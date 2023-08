IL: Rui Rocha na 'rentrée' com foco nas reformas e redução da carga fiscal

Desde o famoso almoço, a 3 de maio, Rui Rocha e Luís Montenegro nunca mais se encontraram. Têm percorrido quilómetros em périplos pelo país. Mas ambos vão rumar este sábado a terras algarvias. E quem sabe se ainda se cruzam?

Se o líder da Iniciativa Liberal (IL) será o anfitrião da rentrée política do partido na Fortaleza de Armação de Pêra, o presidente dos sociais-democratas marcará presença num encontro de verão das comunidades portuguesas do PSD, em Albufeira, antes da tradicional Festa do Pontal. Ou seja, estarão separados por pouco mais de 14 km.