Costa aconselha Marcelo a não ter pressa sobre leis da Habitação: "Todos merecemos boas férias, o Presidente também merece descansar"

Para provar que o PRR “não parou em agosto”, nem com a agitação da vinda do Papa a Portugal, o primeiro-ministro partiu para férias com um dia cheio entre Tomar, Mafra e Lisboa para mostrar as obras de requalificação do património cultural financiadas pelo Programa de Recuperação e Resiliência. Na visita às obras do Teatro Nacional D. Maria II, que se prevê estarem concluídas no final de 2024, António Costa foi questionado sobre a expectativa que tinha em relação ao pacote legislativo “Mais Habitação”, que já está em Belém à espera de ver a luz do dia - ou em vias de ser mandado para trás.