Luís Montenegro namora professores: reunião e congresso na rentrée escolar

O veto de Marcelo — e a persistência de António Costa em não reabrir negociações sobre a recuperação do tempo de carreira congelado aos professores — abriu uma via direta à oposição que o líder do PSD quer aproveitar. O Expresso sabe que Luís Montenegro prepara-se para marcar a rentreé escolar com uma semana de iniciativas dedicadas à Educação, onde irá incluir uma reunião com os sindicatos, que prometeram voltar às greves logo no regresso às aulas (há uma marcada para outubro e avisos para outra em setembro).

A iniciativa do PSD na última semana de setembro não se limitará ao delicado tema da contagem de tempo de serviço — haverá visitas a diferentes escolas pelo país, encontros com pais e diretores e uma conferência final no Porto —, mas o líder social-democrata vai incluí-lo na agenda: Montenegro diz-se “empenhado em propor uma solução concreta” e aproveitará a previsível escalada de contestação no sector para recuperar ali apoios que há muito o PSD perdeu.