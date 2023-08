Governo mostra-se à boleia do Papa e disputa palco com Moedas e Marcelo

A alegria transbordante de Marcelo Rebelo de Sousa na receção ao Papa Francisco para iniciar os “cinco dias inesquecíveis” da Jornada Mundial da Juventude (JM), ficará registada pela forma como o Presidente da República chocalhou vigorosamente o líder da Igreja Católica, à chegada, no aeroporto de Figo Maduro. Se a imagem do Chefe de Estado se tornou viral – até Herman José fez uma paródia no Instagram – o Governo tem procurado estar na fotografia, por razões diferentes do catolicismo militante de Marcelo.

Houve indicações internas para os membros do Governo se manterem visíveis ao longo da semana, sabe o Expresso, para o palco mediático – com as televisões em diretos permanentes – não ser ocupado apenas por protagonistas como Marcelo ou Carlos Moedas, o presidente social-democrata da Câmara de Lisboa. A importância política do evento prova-se por António Costa ter feito da JMJ um eixo: a sua central de comunicação abocanhou o tema e, das últimas 13 mensagens que o primeiro-ministro publicou nas redes sociais desde 31 de julho, 10 respeitam à JMJ e três ao mundial de futebol feminino.

