Como lidar com a extrema-direita? A resposta de Montenegro é igual à de Feijóo

Encontram-se com frequência, discutem estratégia política e estão concertados no plano de “combate ao socialismo”: embora no PSD se recuse a ideia de que as eleições em Espanha são um tubo de ensaio português, a relação de Luís Montenegro, líder do PSD, com Alberto Nuñez Feijóo, líder do PP espanhol, e a forma como este último guiou a campanha em Espanha, oferece todas as pistas sobre o que pode acontecer em Portugal. Em particular na relação entre o centro-direita e a extrema-direita, do Vox em Espanha e do Chega em Portugal – com ou sem acordos?