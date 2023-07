Buscas a Rui Rio: PSD vai levar caso ao Conselho Superior do MP, Montenegro pede a bancada que não aja com base em “agendas pessoais”

“Todos os grupos parlamentares têm as suas intrigas”, admitiu Luís Montenegro, mal arrancou o discurso no jantar da bancada parlamentar do PSD que marca o fim da sessão legislativa no Parlamento, esta quarta-feira. Mas há grupos, ou momentos, de maior intriga do que outros. E os que os sociais-democratas têm vivido na última semana, a propósito das buscas às sedes do partido e à casa do ex-líder Rui Rio, puseram a tensão nos píncaros. E que Montenegro tenta refrear anunciando que não ficou satisfeito com a reação da Procuradora-Geral da República, Lucília Gago, à carta que o PSD enviou e que, por isso, está a preparar uma exposição ao Conselho Superior do Ministério Público (MP). “Não queremos ofender ninguém, queremos mostrar que a democracia funciona.”