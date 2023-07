Um "país pior” e um Governo "pantanoso", com "tiques de autoritarismo”: os ex-parceiros de 'geringonça' não gostam do Estado da Nação

Um país “mais desigual”, onde “quem trabalha está mais pobre”, os serviços públicos “degradam-se” e a habitação é uma “fratura exposta”: é esta a radiografia que a esquerda faz do atual estado do país. A poucos dias de debater o Estado da Nação no Parlamento, o Bloco de Esquerda e o PCP partilham o crítica de que a situação dos portugueses “piorou” desde o ano passado.

“A escola pública degradou-se, o SNS está pior, o cansaço e desmotivação dos profissionais está maior”, resumiu Pedro Filipe Soares ao Expresso. A este “agravamento das condições de vida”, denunciado também por Paula Santos, líder parlamentar do PCP, o Governo continua sem “apresentar respostas”. As críticas do líder parlamentar bloquista vão mais longe: “o Governo deixou-se enredar numa lógica de governação pantanosa e a resposta em vez de ser reformista é baseada em tiques de arrogância e autoritarismo”.