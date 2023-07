António Costa decidiu esclarecer publicamente que nunca foi sua intenção desvalorizar a corrupção. Num artigo publicado no Observador, o primeiro-ministro diz ser “mentira” o que se concluíu das respostas que deu aos jornalistas, quando há uma semana o questionaram sobre o caso do secretário de Estado da Defesa que se demitiu sob suspeitas de corrupção. “Não, não desvalorizo a corrupção”, escreve o chefe do Governo.

No artigo, o primeiro-ministro queixa-se de ter existido “a construção de uma mentira a partir da deturpação de uma resposta a uma pergunta … que não foi feita”. Costa refere-se ao dia do conselho de ministros informal, quando foi questionado sobre a situação e pouco mais disse do que “deixemos a Justiça funcionar”.

O primeiro-ministro transcreve as declarações que considera terem sido deturpadas e enfatiza o facto de “ninguém ter falado de corrupção. Nem os jornalistas me questionaram, nem eu quando lhes respondi”. E repete: “Não, não desvalorizo a corrupção”. Mas acrescenta: “também não desvalorizo a mentira”.

Recorde-se que nas declarações em causa, quando foi questionado pela primeira vez sobre a demissão de Capitão Ferreira, que tinha acontecido na véspera, António Costa começou por remeter o caso para a Justiça. Perante a repetição da pergunta, que apertou o foco para o que levou à demissão do governante, disse que “sem querer diminuir aquilo que preocupa muito os comentadores e o espaço político", o que sente nas ruas “que preocupa as pessoas são temas bastante diferentes”.

E numa terceira insistência dos jornalistas, quando questionado sobre uma eventual remodelação, respondeu que o “foco” são “os problemas dos portugueses”